За редкий немецкий автомобиль предложили меньше, чем за новую Lada Vesta

За немецкий гран-турер Bitter SC на аукционе Cars&Bids предлагают всего 11 тысяч долларов. При этом автомобиль находится в хорошем состоянии.

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Речь идет об одном из 461 купе. Модель была собрана в первой половине 1980-х.

Вышеуказанная стоимость в переводе на рубли меньше цены новой Lada Vesta (раритет продается примерно за миллион рублей). До конца торгов остается всего один день.

Компанию Bitter основали в Германии. Ее создатель - гонщик и бизнесмен Эрих Биттер. Он собирался выпускать собственные спорткары на платформах массовых моделей других брендов — главным образом Opel.

Бренд продержался на рынке около 10 лет.

Bitter CS оснащали 3,9-литровой «шестеркой» Opel на 209 л.с., но выставленная на продажу модель укомплектована базовым мотором. При объеме 3,0 литра он обеспечивал 177 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой» Getrag.

Carsandbids.com

Carsandbids.com