За редкий немецкий автомобиль предложили меньше, чем за новую Lada Vesta

За редкий немецкий автомобиль предлагают стоимость меньше цены Lada Vesta
За немецкий гран-турер Bitter SC на аукционе Cars&Bids предлагают всего 11 тысяч долларов. При этом автомобиль находится в хорошем состоянии.
Речь идет об одном из 461 купе. Модель была собрана в первой половине 1980-х.
Вышеуказанная стоимость в переводе на рубли меньше цены новой Lada Vesta (раритет продается примерно за миллион рублей). До конца торгов остается всего один день.
Компанию Bitter основали в Германии. Ее создатель - гонщик и бизнесмен Эрих Биттер. Он собирался выпускать собственные спорткары на платформах массовых моделей других брендов — главным образом Opel.
Бренд продержался на рынке около 10 лет.
Bitter CS оснащали 3,9-литровой «шестеркой» Opel на 209 л.с., но выставленная на продажу модель укомплектована базовым мотором. При объеме 3,0 литра он обеспечивал 177 л.с. в сочетании с пятиступенчатой «механикой» Getrag.
В мае в США выставили на продажу ультраредкий суперкар Lamborghini Countach 80-х годов. В суперкаре установлен мотор V12 мощностью в 414 лошадиных сил. Салон машины полностью кожаный и оснащен аудиосистемой Alpine.