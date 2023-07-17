Новый кроссовер Haval могут назвать Raptor

В новой порции патентов, опубликованной Министерством промышленности КНР, оказался кроссовер Haval, известный как B26. Вариантов имени для этой модели китайцы придумали множество.

© Министерство промышленности КНР

Одно из них - Raptor Hi4. Также зарегистрированы названия Xianglong, Veyron, Big Dog Pro, Thunder Dog.

Предполагается, что в основе "Раптора" лежит платформа Tank 300. Длина автомобиля составляет 4800 мм с учётом запаски и 4680 мм - без неё, ширина - 1916 мм, высота - 1822 мм. Размер колёсной базы - 2738 мм, что на 12 мм меньше, чем у "Танка 300".

Упомянув запасное колесо, которое расположена на пятой двери, стоит отметить, что запатентовано два варианта дизайна кожуха для него.

Министерство промышленности КНР

Haval Raptor Hi4 получил гибридную трансмиссию, которая, как утверждает ITHome, имеет две модификации. В основе обоих - полуторалитровый ДВС, отличается мощность электродвигателей на передней и задней осях: в одном случае они выдают 95 и 204 л.с., во втором - 109 и 204 л.с.

Министерство промышленности КНР