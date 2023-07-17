В РФ стартовали продажи кроссовера MG ZS из Китая за 2,16 млн рублей

Новые модели автомобилей из Китая продолжают активно появляться на российском авторынке. Один из дилеров представил компактный кроссовер MG ZS, который теперь доступен для приобретения по цене 2,16 млн рублей, сообщает портал Autonews.

По своим габаритам MG ZS немного превосходит Hyundai Creta. Его длина, ширина и высота составляют соответственно 4323, 1809 и 1653 миллиметра, а колесная база равна 2585 миллиметрам.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 120 л.с. (150 Нм) и бесступенчатым вариатором.

Детали о комплектации предлагаемого автомобиля продавец пока не раскрывает. Известно только, что в нем присутствуют датчики давления в шинах, центральный замок, антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), камера заднего вида и кондиционер.