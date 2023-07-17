Минтранс России опубликовал памятку для отправляющихся в Крым

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, поэтому водителям необходимо выстроить альтернативный маршрут, говорится в памятке, составленной Министерством транспорта России. Представители ведомства рекомендуют гражданам проезжать через новые регионы страны или пересесть на поезд, оставив машину на стоянке у вокзала Тамань-Пассажирская.

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Для водителей доступно передвижение по сухопутному автодорожному маршруту по территориям новым регионов, — сообщается в памятке.

Россиянам, отправляющимся в Крым или из Крыма на рейсовых автобусах, доступна перевозка через Керченскую паромную переправу. Она возобновила работу в 10:00. Отмечается, что паромы также осуществляют перевозку грузовых автомобилей, перевозка легковых машин не предусматривается.

Движение поездов по Крымскому мосту также было возобновлено, однако график движения подвергся изменениям. В министерстве подчеркнули, что для восстановления графика прикладываются все необходимые усилия.

Для обеспечения перевозок пассажиров в сообщении с Крымом назначены дополнительные пригородные поезда, — уточнили в ведомстве.