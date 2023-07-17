Россияне стали чаще приезжать в сервис со своими автозапчастями

В России выросли продажи автозапчастей на «Авито». По данным площадки, на которые ссылается «Коммерсантъ», в первом полугодии 2023 года спрос на детали для машин распространенных марок вырос в два раза. Игроки рынка связывают это с ростом стоимости запчастей и падением рубля к доллару и евро. Однако вместе с ценой запчастей растет и предложение: налажены поставки как «разрешенных» деталей, так и тех, на которые действуют санкционные ограничения.

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Оборот деталей и расходников для автомобилей за полгода вырос на четверть, подсчитали в «Авито». Большая часть продаж — 57 процентов — приходится на новые запчасти.

Наиболее ходовыми остаются детали для Lada, спрос на которые подскочил в 3,2 раза. Далее следуют Toyota и Volkswagen (рост в 2,2 раза). Однако активнее растет интерес к запчастям для китайских Zotye и Haval — в четыре и 3,5 раза соответственно. Самые популярные товары, которые ищут онлайн, — это кузова, электроника, оптика, двигатели и их комплектующие, детали подвески.

В сервисных центрах отмечают, что многие россияне стали своими силами подбирать комплектующие и приезжать с ними, хотя ряд СТО отказывает клиентам в таком ремонте. Чаще стали встречаться аналоги: сейчас на оригиналы приходится только четверть покупок, в то время как до 2022 года — 40 процентов.

Несмотря на усложнившуюся ситуацию с поставками, большинство ходовых деталей в наличии, заверяют в сервисных центрах. Ожидание некоторых может составить несколько дней, но в основном это касается новых и редких запчастей.