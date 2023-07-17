$90.12-0.06101.20+0.52

Видео электрической маршрутки от Tesla появилось в сети

В Twitter появилось видео от пользователя Jacob Orth, подтверждающее, что Илон Маск работает над электрическим общественным транспортом. Об этом пишет Auto.ru.

Прототип микроавтобуса с логотипом Tesla был снят в штаб-квартире The Boring Company, компании Маска, которая занимается строительством автомобильных тоннелей Vegas Loop.

Полностью прозрачный «шаттл» будет вмещать до 12 человек и иметь индивидуальные кресла, размещенные спинками к боковым стенкам. Пассажиры будут сидеть лицом друг к другу. Реальный прототип повторяет компьютерные визуализации, которые Tesla публиковала несколько лет назад.

Однако проект не входит в список приоритетных для Tesla, которая сосредоточена на массовом производстве пикапа Cybertruck и запуске в серию Roadster и новой модели начального уровня. Тем не менее, третья часть «Генерального плана», опубликованная этой весной, включала тизер двух неизвестных новинок, одна из которых может оказаться тем самым минивэном.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости