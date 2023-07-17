Видео электрической маршрутки от Tesla появилось в сети
В Twitter появилось видео от пользователя Jacob Orth, подтверждающее, что Илон Маск работает над электрическим общественным транспортом. Об этом пишет Auto.ru.
Прототип микроавтобуса с логотипом Tesla был снят в штаб-квартире The Boring Company, компании Маска, которая занимается строительством автомобильных тоннелей Vegas Loop.
Полностью прозрачный «шаттл» будет вмещать до 12 человек и иметь индивидуальные кресла, размещенные спинками к боковым стенкам. Пассажиры будут сидеть лицом друг к другу. Реальный прототип повторяет компьютерные визуализации, которые Tesla публиковала несколько лет назад.
Однако проект не входит в список приоритетных для Tesla, которая сосредоточена на массовом производстве пикапа Cybertruck и запуске в серию Roadster и новой модели начального уровня. Тем не менее, третья часть «Генерального плана», опубликованная этой весной, включала тизер двух неизвестных новинок, одна из которых может оказаться тем самым минивэном.