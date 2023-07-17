"Соллерс" приступил к сборке пикапов на бывшем заводе Mazda

Компания "Соллерс" сообщила о начале сборки "пилотной" партии автомобилей. Официально модель не называется, однако, по предварительной информации, появлявшейся в СМИ ранее, это пикап JAC T6.

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Ротация в модельном ряду JAC в России логична и понятна. Пикап T6 компания может без всякого ущерба для себя передать российскому партнёру, потому что в этом сегменте в РФ у китайцев новинка - JAC T8 Pro. Он скоро поступит в продажу.

JAC T6 - рамный пикап длиной 5325 мм и колёсной базой 3090 мм. В России модель предлагается с турбодизелем мощностью 136 л.с. и бензиновым мотором 177 л.с., оба агрегатированы 6-ступенчатой МКП. Привод - жёстко подключаемый полный. Цены стартуют от 2,4 млн рублей. Сможет ли "Соллерс" сделать модель дешевле, пока неизвестно.

Пресс-служба JAC