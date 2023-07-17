Ford запатентовал новую торговую марку F-150 Flash
Американская автомобильная компания Ford зарегистрировала торговую марку «F-150 Flash». Как сообщает издание SPEEDME.RU, вероятно, в скором времени должен появиться еще один вариант самого продаваемого пикапа.
Присутствие в названии F-150 говорит о том, что это будет спецвариант пикапа. Ну а Flash означает что-то, связанное со стопроцентно электрическим F-150 Lightning.
Нужно напомнить, что в первый раз Ford рассказал о более быстрой версии Lightning в начале 2023-го года. Тогда же было объявлено о партнерстве Формулы-1 с компаний Red Bull Racing. Ford планирует стать технологическим партнером Red Bull с 2026-го года.