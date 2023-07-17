Ford запатентовал новую торговую марку F-150 Flash

Американская автомобильная компания Ford зарегистрировала торговую марку «F-150 Flash». Как сообщает издание SPEEDME.RU, вероятно, в скором времени должен появиться еще один вариант самого продаваемого пикапа.

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Присутствие в названии F-150 говорит о том, что это будет спецвариант пикапа. Ну а Flash означает что-то, связанное со стопроцентно электрическим F-150 Lightning.