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"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщила пресс-служба отечественного производителя.

«АвтоВАЗ» назвал цену Lada Granta с системой ABS
© Lada

Система ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Базовая цена таких автомобилей - от 772,5 тыс. рублей.

Антиблокировочная система тормозов предотвращает полную блокировку колес при экстренном торможении и неконтролируемое скольжение.

Продажи Lada Granta без системы ABS начались в июне прошлого года, автомобили стоили от 658,3 тыс. рублей.

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