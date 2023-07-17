«АвтоВАЗ» назвал цену Lada Granta с системой ABS

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщила пресс-служба отечественного производителя.
Система ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Базовая цена таких автомобилей - от 772,5 тыс. рублей.
Антиблокировочная система тормозов предотвращает полную блокировку колес при экстренном торможении и неконтролируемое скольжение.
Продажи Lada Granta без системы ABS начались в июне прошлого года, автомобили стоили от 658,3 тыс. рублей.
Газета.Ru: главные новости