«АвтоВАЗ» назвал цену Lada Granta с системой ABS

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Granta , оснащенных антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом сообщила пресс-служба отечественного производителя.

Система ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Базовая цена таких автомобилей - от 772,5 тыс. рублей.