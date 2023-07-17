Skoda запускает в производство второе поколение Kodiaq

Завод Skoda в Квасинах, Чешская Республика, выпускает пилотную партию внедорожника Kodiaq второго поколения, сообщает производитель и показывает нам фотографию доработанного кузова.

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Новый Kodiaq, который впервые будет поставляться как гибрид, не будет полностью представлен до осени, а продажи должны начаться только в 2024 году. Тем временем компания тестирует свои новые и модернизированные модели. заводские помещения, на которые компания планирует потратить в общей сложности 12 000 000 евро.