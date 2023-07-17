Mazda подала шесть патентных заявок на роторные моторы

Mazda подала шесть патентов на роторные моторы в Японии
Японская автомобильная компания Mazda подала сразу шесть новых патентов. Как пишет издание SPEEDME.RU, все они связаны с роторными двигателями.
Следует напомнить, что именно Mazda в свое время активно продвигала роторный двигатель Ванкеля. И вот теперь он может вернуться в качестве расширителя диапазона в модель MX-30 R-EV.
После изучения патентных заявок становится понятно, что три из шести описывают форму самих роторов. Напомним, что выпуск роторных двигателей был прекращен в 2012-м году из-за дефекта. Видимо, в компании придумали способ, как его устранить.