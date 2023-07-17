Mazda подала шесть патентных заявок на роторные моторы

Японская автомобильная компания Mazda подала сразу шесть новых патентов. Как пишет издание SPEEDME.RU, все они связаны с роторными двигателями.

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Следует напомнить, что именно Mazda в свое время активно продвигала роторный двигатель Ванкеля. И вот теперь он может вернуться в качестве расширителя диапазона в модель MX-30 R-EV.