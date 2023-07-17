Evolute намерен выпускать зарядки для электрокаров
Компания «Моторинвест», производитель электрокаров Evolute в Липецке, планирует начать сборку зарядных станций. Об этом сообщают «Ведомости».
Управляющий партнер компании Андрей Резников, заявил о том, что на первом этапе будут освоены станции стороннего производства, но не уточнил, какого именно. Первые станции планируется собрать в конце 2023 года или в начале 2024 года.
Ранее аналогичные планы озвучивал завод «Москвич». По данным издания, предприятие планирует выпустить около 2 тысяч зарядных станций, из которых 800 будут быстрыми. Однако, официально о таких намерениях «Москвич» не сообщал.
В России насчитывается около 4,5 тысячи зарядных станций для электрокаров, при этом только 780 из них считаются «быстрыми». Возможно, рост продаж электромобилей привел к увеличению использования зарядок. В июне на учет было поставлено 144 электрокара марки Evolute, что является лучшим результатом на рынке.