Evolute намерен выпускать зарядки для электрокаров

Компания «Моторинвест», производитель электрокаров Evolute в Липецке, планирует начать сборку зарядных станций. Об этом сообщают «Ведомости».

Управляющий партнер компании Андрей Резников, заявил о том, что на первом этапе будут освоены станции стороннего производства, но не уточнил, какого именно. Первые станции планируется собрать в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Ранее аналогичные планы озвучивал завод «Москвич». По данным издания, предприятие планирует выпустить около 2 тысяч зарядных станций, из которых 800 будут быстрыми. Однако, официально о таких намерениях «Москвич» не сообщал.