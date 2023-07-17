Bugatti  показала гиперкар Bolide на Фестивале скорости в Гудвуде

На этой неделе Bugatti представила свой новый гиперкар Bolide на Фестивале скорости в Гудвуде, где автомобиль принял участие в традиционных заездах. Об этом сообщается на сайте французской компании.

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Пилотировал трековое авто заводской пилот Bugatti Энди Уоллес, выигравший самые известные гонки на выносливость - «24 часа Дейтоны», «12 часов Себринга» и «24 часа Ле-Мана».

Создатели Bolide использовали специальный корпус из углеродного волокна, который весит 1450 килограммов, что делает его примерно на 550 килограммов легче Bugatti Chiron, на базе которого он был создан.

1600-сильное авто получило модифицированные подвеску, 16-цилиндровый двигатель, коробку передач, систему полного привода и несколько систем безопасности.

Планируется выпустить всего 40 таких автомобилей стоимостью четыре миллиона евро каждый.

На Фестивале скорости в Гудвуде итальянская Lamborghini представила несколько новых автомобилей, в том числе суперкар Lamborghini Revuelto. Новое авто заменит Lamborghini Aventador, производство которого завершилось в 2022 году.