В Россию привезли седан Hyundai Lafesta

Один из дилеров привез в Россию седан Hyundai Lafesta. Как выяснила "Российская газета" за автомобиль без пробега просят 3 499 000 рублей.

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В объявлении не указывается, какая комплектация у автомобиля, но есть информация по поводу двигателя. У выставленного на продажу седана установлен мотор 1.5 T-GDI (200 л.с. и 253 Нм). Коробка - семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, а максимальная скорость - 220 км/ч. Привод исключительно передний.

Внутри - два объединенных экрана по 10,25 дюйма каждый, над приборами есть козырек, а для климат-контроля сохранен полностью аналоговый блок. За управление коробкой передач отвечает не традиционный рычаг, а кнопочный пульт.