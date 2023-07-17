На складах Ford в США скопились нераспроданные электромобили

Дилеры Ford заявили об излишке электрокаров: предложение превышает спрос
Американские дилеры марки Ford не могут распродать излишки электромобилей. Как сообщает Bisness Insider со ссылкой на неназванного продавца на Восточном побережье, предложение превышает спрос, из-за чего на складах скопило некоторое количество машин, на которых нет покупателей. В частности, в излишке оказались пикапы F-150 Lightning и кроссоверы Mustang Mach-e. Как утверждает издание, это не единственный американский дилер, который столкнулся с такой проблемой.
Причиной возникшей ситуации продавцы называют затянувшиеся сроки поставок электромобилей Ford. Дело в том, что долгий срок ожидания негативно влияет на продажи: зачастую клиенты оформляют заказы на несколько моделей разных брендов, вносят символический залог, а затем покупают тот электромобиль, который сходит с конвейера раньше прочих. Соответственно, «лишние» заявки они отменяют.
По данным Insideevs.com, Ford уже снизил цены на F-150 Lightning и Mustang Mach-e, чтобы привлечь внимание к этим моделям — в случае с пикапом скидка составляет 2,5 тысячи долларов. Reuters в свою очередь сообщает, что у автопроизводителя накоплены запасы F-150 Lightning почти на три месяца и Mustang Mach-e — на два месяца.
Что же касается объемов продаж, то за первую половину 2023 года Ford реализовал 23 тысячи электромобилей, что на 12 процентов превышает результат за тот же период прошлого года. При этом продажи Mustang Mach-e и E-Transit снизились на 21 процент и три процента соответственно, а спрос на F-150 Lightning напротив вырос на 281 процент.