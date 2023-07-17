На складах Ford в США скопились нераспроданные электромобили

Американские дилеры марки Ford не могут распродать излишки электромобилей. Как сообщает Bisness Insider со ссылкой на неназванного продавца на Восточном побережье, предложение превышает спрос, из-за чего на складах скопило некоторое количество машин, на которых нет покупателей. В частности, в излишке оказались пикапы F-150 Lightning и кроссоверы Mustang Mach-e. Как утверждает издание, это не единственный американский дилер, который столкнулся с такой проблемой.

© Motor.ru / Mustang Mach-E GT

Причиной возникшей ситуации продавцы называют затянувшиеся сроки поставок электромобилей Ford. Дело в том, что долгий срок ожидания негативно влияет на продажи: зачастую клиенты оформляют заказы на несколько моделей разных брендов, вносят символический залог, а затем покупают тот электромобиль, который сходит с конвейера раньше прочих. Соответственно, «лишние» заявки они отменяют.

По данным Insideevs.com, Ford уже снизил цены на F-150 Lightning и Mustang Mach-e, чтобы привлечь внимание к этим моделям — в случае с пикапом скидка составляет 2,5 тысячи долларов. Reuters в свою очередь сообщает, что у автопроизводителя накоплены запасы F-150 Lightning почти на три месяца и Mustang Mach-e — на два месяца.