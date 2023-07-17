Игрушечную модель Ferrari Purosangue продают по цене новой Lada

На рынке появилась ограниченная серия уменьшенной в восемь раз Ferrari Purosangue по цене Lada Vesta, сообщает Motor1.com.

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Британской компанией Amalgam Collection было выпущено 199 экземпляров коллекционных Ferrari Purosangue в масштабе 1:8. Речь идет о высокоточной копии настоящего суперкроссовера итальянского бренда.

Цена такой игрушки начинается от 11,5 тысячи фунтов стерлингов (16 тысяч долларов или 1,36 миллиона рублей по текущему курсу). Она схожа со стоимостью новой Lada Vesta NG в России.

В 62-сантиметровой масштабной модели детально воспроизведен салон, функционируют двери, предусмотрен выбор цветов тормозных суппортов и дизайна колесных дисков. Однако стоимость данного экземпляра будет выше — 14,5 тысячи фунтов стерлингов, или 20,8 тысячи долларов (1,77 миллиона рублей).

Ferrari сотрудничает с Amalgam с конца 90-х годов.