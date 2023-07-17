УАЗ выпустит улучшенную версию внедорожника «Патриот»

В августе этого года Ульяновский автомобильный завод запустит производство внедорожников «Патриот» с модернизированной задней подвеской. Об этом объявила пресс-служба предприятия.

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Вместо двух листов рессоры внедорожники будут оснащаться тремя листами. Это позволит снизить колебания при проезде неровностей, а также положительно скажется на курсовой устойчивости и управляемости «Патриота», рассказали в компании.