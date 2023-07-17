Mercedes-Benz резко снизила цены на линейку G-Class

Как сообщает SPEEDME.RU, Mercedes-Benz снижает цены на свою линейку G-класса. Однако цена на версию Mercedes-AMG G63 выросла. Эта версия является абсолютным топом G-класса и имеет мощный восьмицилиндровый двигатель мощностью 585 л.с.

© Моя Москва.онлайн

Самая дешевая версия G-класса с дизельным двигателем 3.0 мощностью 330 л.с. стоит от 217 919 евро, что на 4700 евро дешевле, чем раньше. Самая дешевая бензиновая версия G500 с 4.0 V8 мощностью 422 л.с. стоит от 230 041 евро, что на почти 4900 евро дешевле, чем раньше.