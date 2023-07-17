"Москвич" с 2026 года начнет выпуск электромобилей с российскими двигателем и батареей

Автозавод "Москвич" в рамках подписанного дополнительного соглашения о вхождении в специнвестконтракт своего технологического партнера КамАЗ с 2026 года начнет производство электромобилей с отечественными электродвигателем и тяговой батареей. Об это информирут Минпромторг РФ.

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Также сообщается, что автомобили марки "Москвич" войдут в государственные программы стимулирования спроса. Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль "Москвич 3е" составит 25% (но не более 625 тыс. рублей). Также электромобили марки будут доступны к покупке со скидкой (от 10% до 25%) по программе льготного лизинга.

Ранее сообщалось, что завод "Москвич" выпустил более 11 тысяч автомобилей с момента запуска производства в ноябре прошлого года.

На сегодняшний день дилерская сеть марки представлена 55 точками продаж и обслуживания в 25 городах России. Завод продолжает расширять географию своего и скоро автосалоны бренда появятся еще в 31 городе.

Сейчас в линейке возрожденного бренда представлено два автомобиля - бензиновый "Москвич 3" и электрический "Москвич 3е". Цены на них стартуют от 1 992 000 и 3 558 000 рублей.