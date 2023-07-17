В Армении началось производство национального автомобиля

В Армении наладили выпуск автомобилей под собственной маркой Sepuh. Об этом сообщил министр экономики страны Ваан Керобян. По его словам, сейчас машины проходят государственную регистрацию, а поставили их на конвейер завода, построенного крупнейшим автопроизводителем из Ирана — Iran Khodro. При этом собирать в Армении будут не иранские машины: судя по просочившимся в Сеть видео, это модели южнокорейской SsangYong.

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Керобян сообщил о старте производства автомобиля Sepuh 1, в то время как на видео с конвейера разглядели сразу две модели. Это кроссовер Tivoli и внедорожник Rexton. Причем последний представлен предыдущим поколением, которое отправили в отставку три года назад. На предприятие завозят готовые комплекты, которые собирают крупноузловым методом.

Название марки Sepuh («Сепух») родом из средневековой Армении. Так называли представителей одной из прослоек светской знати, которые нередко принимали участие в государственных делах и имели должности в царском дворце.

К слову, в марте нынешнего года SsangYong Motor официально сменил имя на KG Mobility после слияния с химическим концерном KG Group. Вместе с ним компания, прошедшая через серьезные финансовые трудности, пересмотрела подход к ведению бизнеса. Отныне она сфокусируется на электромобилях, автопилоте и других «умных» технологиях.