«Москвичи» попали в программу поддержки спроса

Автозавод «Москвич» включили в специнвестконтракт ПАО «Камаз». Благодаря этому автомобили бренда войдут в программы льготного автокредитования и лизинга, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг РФ.

Напомним, что ПАО «Камаз» - технологический партнер автозавода. Подчеркивается, что дополнительное соглашение уже подписано.

Согласно условиям программы льготного автокредитования, дисконт на уплату первоначального взноса по кредиту на электромобиль «Москвич 3е» - 25%, но не более 625 тыс. рублей. Скидка на электромобили от 10% до 25% будет предоставлена по программе льготного лизинга.

Ранее стало известно, что с конца ноября прошлого года (с начала сборки) по настоящее время произвели 11 тыс. автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е».