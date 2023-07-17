Стали известны цены полноприводного Chery Tiggo 7 Pro Max для России

Полноприводный Chery Tiggo 7 Pro Max для России: рассекречены цены
Цены на полноприводный Tiggo 7 Pro Max AWD появились на сайте одного из официальных дилеров Chery. Кроссовер предложен в двух комплектация с тремя вариантами скидок, сообщает портал "Китайские автомобили".
Новинка Chery с полным приводом представлена в двух уровнях оснащения - Elite и Ultimate по цене от 3 250 000 до 3 450 000 рублей без учета скидок.
Tiggo 7 Pro Max оснастят более мощным силовым агрегатом объемом 1,6 литра на 150 л.с. и 275 Нм в сочетании с "роботом" вместо вариатора. Бестеллер марки Chery в России также получит пакет ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), телематическую систему и различные опции комфорта. Когда именно будет дан официальный старт продажам и названы цены, пока не уточняется.
Переднеприводная версия модели сейчас предлагается в России в трех вариантах оснащения: Elite, Prestige и Ultimate. Без учета скидок стоимость кроссовера составляет от 2 759 900 до 3 039 900 рублей.