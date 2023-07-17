Mazda выпустит два новых электрокара

Согласно заявлению главы компании Mazda Масахиро Моро, корпорация усилит модельный ряд электромобилей после 2025 года. К 2027 году планируется выпустить две новые модели. Об этом пишет Automotive News.

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В отличие от других производителей, Mazda не собирается организовывать сборку электрокаров за пределами Японии, но рассматривает Китай как один из стратегических рынков.

Вторая фаза электрификации модельного ряда Mazda начнется в период с 2025 по 2027 год, когда бренд пополнится двумя электрокарами. Один из них будет базироваться на имеющихся технологиях, позволяющих использовать ДВС и гибридные установки, а второй будет полноценным электромобилем.

Третьей фазой, запуск которой планируется к 2028 году, станет локализация сборки электромобилей в зарубежных регионах, в первую очередь в США. Mazda планирует вложить более 10 миллиардов долларов в свою электрификацию до 2030 года.