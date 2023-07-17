Минтранс Крыма дал рекомендации по сухопутному маршруту на полуостров

Министерство транспорта Крыма опубликовало в своем Telegram-канале памятку для водителей о сухопутном пути через новые регионы, напомнив, что его протяженность составляет около 400 километров.

Сегодня рано утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив в районе 145-й опоры, в результате которого погибли два человека и получила травмы несовершеннолетняя девочка.

Автомобильное движение было временно остановлено из-за повреждения дорожного полотна, автомобилистам, ехавшим в Крым, предложено воспользоваться альтернативным маршрутом. Дорога идет от Ростова-на-Дону до Джанкоя через Мариуполь, Приморск и Николаевку.

В Минтрансе Крыма отметили, что протяженность маршрута от КПП Джанкой до КПП Ростовской области составляет около 400 км. В Кирилловке, Мелитополе, Бердянске и Мариуполе есть гостиницы и кафе.

«На маршруте есть АЗС, на многих можно рассчитаться картой «Мир», но лучше иметь с собой наличные деньги. Работают все материковые сотовые операторы. Иногда необходимо выбрать сеть вручную в настройках телефона», - говорится в памятке ведомства.

Также в министерстве предупредили, что мобильный интернет работает не везде и желательно скачать карты для навигатора.

«На маршруте расположены блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан, документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию», - пояснили в Минтрансе, призвав водителей соблюдать рекомендации данных служб.