Минтранс Крыма дал рекомендации по сухопутному маршруту на полуостров
Министерство транспорта Крыма опубликовало в своем Telegram-канале памятку для водителей о сухопутном пути через новые регионы, напомнив, что его протяженность составляет около 400 километров.
Сегодня рано утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив в районе 145-й опоры, в результате которого погибли два человека и получила травмы несовершеннолетняя девочка.
Автомобильное движение было временно остановлено из-за повреждения дорожного полотна, автомобилистам, ехавшим в Крым, предложено воспользоваться альтернативным маршрутом. Дорога идет от Ростова-на-Дону до Джанкоя через Мариуполь, Приморск и Николаевку.
В Минтрансе Крыма отметили, что протяженность маршрута от КПП Джанкой до КПП Ростовской области составляет около 400 км. В Кирилловке, Мелитополе, Бердянске и Мариуполе есть гостиницы и кафе.
«На маршруте есть АЗС, на многих можно рассчитаться картой «Мир», но лучше иметь с собой наличные деньги. Работают все материковые сотовые операторы. Иногда необходимо выбрать сеть вручную в настройках телефона», - говорится в памятке ведомства.
Также в министерстве предупредили, что мобильный интернет работает не везде и желательно скачать карты для навигатора.
«На маршруте расположены блокпосты военных, полиции для проверки документов граждан, документов на автомобиль, проверки содержимого багажа по требованию», - пояснили в Минтрансе, призвав водителей соблюдать рекомендации данных служб.
В свою очередь президент Общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош ранее обратил внимание на то, что протяженность сухопутного маршрута в Крым относительно небольшая и он абсолютно безопасен. По его словам, автомобилистам лучше иметь при себе запас воды и еды, «чтобы не делать лишних остановок и не создавать заторов».