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Безумный McLaren Solus GT стал самым быстрым автомобилем на Фестивале скорости в Гудвуде в этом году

McLaren Solus GT одержал победу на недавнем Фестивале скорости в Гудвуде во время воскресной гонки на время, доказав, что это гораздо больше, чем просто экспонат, вдохновленный концептом McLaren Vision Gran Turismo.

McLaren Solus GT стал самым быстрым автомобилем на Фестивале скорости в Гудвуде
© PNZdrive

На протяжении всего уик-энда оранжево-черный Solus GT штурмовал подъем на холм и считался одним из фаворитов, показавшим лучшее время. В воскресенье его пилотировал Марвин Кирхёфер, который преодолел дистанцию за 45,345 секунды со средней скоростью 239,9 км/ч. Это время делает его третьим самым быстрым серийным автомобилем, когда-либо поднимавшимся на знаменитый холм, и уступает только McMurty Speirling с его рекордным временем 39,08 в прошлом году и Nio EP9 с его 44,32 пробегом несколько лет назад.

Ряд других впечатляющих автомобилей участвовал в Sunday Shootout. Второе место занял Трэвис Пастрана на своем сильно модифицированном Subaru GL Family Huckster со временем 46,37 секунды. В этом заезде Пастрана опередил Майкла Лайонса на автомобиле McLaren-Cosworth M26 F1 со временем 46,89 сек., Адама Смолли со временем 47,40 сек. на Porsche 911 GT3 Cup.

McLaren Solus GT отпраздновал свой публичный дебют в Гудвуде и стал самым сумасшедшим автомобилем, который британская фирма когда-либо продавала покупателям. В его основе лежит 5,2-литровый безнаддувный V10 от Judd, который развивает скорость более 10 000 об/мин и выдает более 817 л.с. и 648 Нм. Этот двигатель соединен с 7 КПП, которая позволяет ему разгоняться до 96 км/ч менее чем за 2,5 сек., а максимальная скорость превышает 322 км/ч.