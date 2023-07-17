McLaren Solus GT стал самым быстрым автомобилем на Фестивале скорости в Гудвуде

McLaren Solus GT одержал победу на недавнем Фестивале скорости в Гудвуде во время воскресной гонки на время, доказав, что это гораздо больше, чем просто экспонат, вдохновленный концептом McLaren Vision Gran Turismo.

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На протяжении всего уик-энда оранжево-черный Solus GT штурмовал подъем на холм и считался одним из фаворитов, показавшим лучшее время. В воскресенье его пилотировал Марвин Кирхёфер, который преодолел дистанцию за 45,345 секунды со средней скоростью 239,9 км/ч. Это время делает его третьим самым быстрым серийным автомобилем, когда-либо поднимавшимся на знаменитый холм, и уступает только McMurty Speirling с его рекордным временем 39,08 в прошлом году и Nio EP9 с его 44,32 пробегом несколько лет назад.

Ряд других впечатляющих автомобилей участвовал в Sunday Shootout. Второе место занял Трэвис Пастрана на своем сильно модифицированном Subaru GL Family Huckster со временем 46,37 секунды. В этом заезде Пастрана опередил Майкла Лайонса на автомобиле McLaren-Cosworth M26 F1 со временем 46,89 сек., Адама Смолли со временем 47,40 сек. на Porsche 911 GT3 Cup.