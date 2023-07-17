Китайский кроссовер Maxus D60 вышел на российский рынок

Автодилеры в России выставили на продажу семиместные китайские кроссоверы Maxus D60, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с автомобилями 2023 года выпуска опубликованы в классифайдах продавцами из Московской области, цены стартуют от 3 млн рублей.

© Maxus

Выпуском автомобилей под брендом Maxus занимается концерн SAIC, который также отвечает за марки Immotors, Roewe, MG и Marvel. По габаритам Maxus D60 сопоставим с кроссовером Chery Tiggo 8. Длина автомобиля составляет 4720 мм при колесной базе 2760 мм. Кроссовер оснащен турбомотором 1.5 (159 л.с.) и семидиапазонным «роботом», привод только передний.

Машина оснащена светодиодной оптикой, 18-дюймовыми дисками, в салоне установлен вертикальный 8-дюймовый сенсорный планшет мультимедийной системы и шесть подушек безопасности. В список опций входят панорамная крыша, кожаная обивка сидений, парктроники с камерой заднего вида, система контроля слепых зон.