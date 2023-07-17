Популярный в США электрический пикап резко подешевел

Ford Motor уменьшил цены на популярные электрические пикапы F-150 Lightning. Базовая модель теперь стоит на 16,6 процента дешевле на фоне ценовой войны, которую начала Tesla, пишет SPEEDME.RU.

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Ford заявил, что цены упали на все варианты модели Lightning. Причиной такого шага стало и то, что ряд устаревших автопроизводителей борется с замедлением продаж электромобилей.