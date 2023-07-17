Популярный в США электрический пикап резко подешевел

Ford снизил цены на грузовики F-150 Lightning
Ford Motor уменьшил цены на популярные электрические пикапы F-150 Lightning. Базовая модель теперь стоит на 16,6 процента дешевле на фоне ценовой войны, которую начала Tesla, пишет SPEEDME.RU.
Ford заявил, что цены упали на все варианты модели Lightning. Причиной такого шага стало и то, что ряд устаревших автопроизводителей борется с замедлением продаж электромобилей.
Теперь вариант Pro можно купить за 49995 долларов. Модель Platinum обойдется примерно в 91995 долларов.