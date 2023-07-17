Volkswagen может разориться из-за низкого спроса на электромобили

Немецкий автоконцерн Volkswagen не может продать свои электромобили. За первые пять месяцев этого года компания произвела для европейского рынка 97 тысяч полностью электрических машин различных моделей, а продала из них только 73 тысячи. Куда девать остальные - непонятно. Дилеры жалуются, что для электрокаров уже нет места на площадках, а им, тем не не менее, постоянно подвозят новые. Руководство Volkswagen говорит об "идеальном шторме" и сомневается в том, что концерну вообще удастся пережить этот кризис.

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"На кону стоит будущее самой марки Volkswagen", - заявил в интервью журналу Spiegel глава концерна Томас Шефер.

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По его словам, следующие несколько недель или месяцев будут очень тяжелые. Компании нужно серьезно пересмотреть свою политику - найти возможность снизить цены и повысить эффективность производства.

Никакого конкретного плана действий пока, правда, нет. И все, что сейчас предпринимает Volkswagen - это сокращает выпуск электромобилей. В конце июня на заводе в саксонском Эмдене, где выпускают электрокомпакт ID4, были сокращены смены, продлены отпуска, а временные работники уволены.

Причин падения спроса на электромобили сразу несколько. Они слишком дороги по сравнению с бензиновыми или дизельными, а инфляция заставляет людей экономить. К тому же немецкое правительство начало сокращать субсидии, за счет которых держался спрос на электрокары в последние несколько лет, и скоро планирует отменить их совсем.

Благодаря этим субсидиям Германии, хотя и с трехлетним опозданием, удалось к концу прошлого года достичь цели в один миллион поставленных на учет новых электрокаров. Но уже в этом году стало ясно, что продажи начали падать. С января по июнь в стране было зарегистрировано только 220 тысяч электромобилей, против более чем 300 тысяч за тот же период год назад.

Кроме того, на немецких автопроизводителей давят конкуренты. С одной стороны, американская Tesla, которая с января по май этого года продала в Европе более 130 тысяч своих машин, что почти вдвое больше, чем Volkswagen. Как отмечает газета Handelsblatt, Tesla развернула в Европе настоящую "скидочную войну", постоянно снижая цены на свои машины и пытаясь таким образом выдавить конкурентов. С другой стороны, на европейский рынок электромобилей буквально врываются китайские компании. Они также выигрывают в первую очередь за счет низкой цены и большого количества уже включенных в стоимость машин дополнительных опций.

При этом по качеству электрокары из Китая сейчас мало чем уступают тем же немецким. Китайская MG, например, за первые пять месяцев этого года нарастила продажи почти в 2,5 раза. Ее новый электрохэтчбек MG4 разошелся в Европе в количестве 23 тысяч штук, еще 15 тысяч продаж пришлись на другие модели. А кроме MG свое присутствие в Европе сейчас активно расширяют BYD, Saic, Nio и другие производители из Поднебесной.

Конкурировать с американцами и китайцами в цене Volkswagen едва ли способен. Норма прибыли у немецкого автоконцерна и без того очень низкая, и давать на свои автомобили большие скидки он просто не может. Но и отказываться от производства электромобилей или даже снижать их выпуск тоже нельзя.