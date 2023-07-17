В Москве резко подорожал бензин

Средние цены на бензин двух основных марок — АИ-92 и АИ-95 — на московских заправках за неделю с 10 по 17 июля выросли на 21-22 копейки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

АИ-92 подорожал на 21 копейку, до 49,38 рубля за литр, а АИ-95 вырос в цене на 22 копейки, до 54,71 рубля. Самым сильным оказался рост цен на бензин АИ-100 — литр стал дороже на 48 копеек и теперь продается по 65,25 рубля. Цена дизельного топлива не изменилась, литр стоит 58,91 рубля.

Рост цен значительно ускорился по сравнению с предыдущей неделей — тогда бензин подорожал всего на две-три копейки.

Биржевые цены на бензин в России растут с весны. 17 июля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила очередной рекорд восьмую торговую сессию подряд. Она выросла на 21 копейку, до 49,38 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 22 копейки, до 54,71 рубля. В связи с ростом цен Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба потребовали от нефтяников увеличить продажи топлива на бирже.