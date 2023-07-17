МВД: альтернативный сухопутный маршрут в Крым можно проехать за 5-6 часов

Альтернативный сухопутный маршрут в Крым можно проехать за 5-6 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РФ.

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«В связи с закрытием движения по Крымскому мосту доступно передвижение по альтернативному автодорожному маршруту по новым регионам. Водителям легкового транспорта рекомендуют следовать по автодороге Р-280 «Новороссия», проходящей по маршруту Таганрог (Ростовская область) – Мариуполь – Мелитополь – Джанкой (Республика Крым)», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что проехать альтернативный маршрут можно за 5-6 часов, его продолжительность составляет около 400 км.

С целью смягчить последствия ЧП на Крымском мосту в Краснодарском крае и Крыму организованы накопительные парковки для легкового автотранспорта, на которые организован подвоз воды и горячего питания, а также предоставляется медицинская помощь.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с терактом на Крымском мосту.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».. В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.