Многокилометровая пробка образовалась в Херсонской области

Многокилометровые пробки образовалась в Херсонской области по пути в Крым со стороны Мелитополя и обратно, сообщает РИА Новости с места событий.

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Заторы достигают от 4 до 6 км на различных участках из-за ремонта трассы.

Ранее сообщалось, что в очередь на Крымский мост со стороны Тамани встали 1400 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Согласно данным Telegram-канала, по состоянию на 11:00 часов мск время ожидания составляет более 4 часов. При этом со стороны Керчи затора нет.

По состоянию на 10:00 часов мск пробка со стороны Кубани на Крымский мост выросла до 1 200 автомобилей. За ночь пробка выросла в четыре раза. В полночь в очереди со стороны Тамани находились 288 транспортных средств, время ожидания составляло около часа.

До этого министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал об увеличении количество пунктов проверки для ликвидации пробок.