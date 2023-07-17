Lada Vesta получит китайский двигатель JAC

Компания АвтоВАЗ оборудует Lada Vesta двигателями китайского бренда JAC.

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По данным telegram-канала «Автопоток», отечественный концерн выбрал производителя из Поднебесной своим стратегическим партнером по производству технических агрегатов. АвтоВАЗ планирует локализовать в России сборку полуторалитровых двигателей мощностью 150 лошадиных сил. Аналогичными моторами сегодня оснащают кроссоверы «Москвич 3», построенные на базе модели JAC JS4.

Китайские двигатели будут устанавливать на Lada Vesta в специальных комплектациях. Кроме того, агрегаты получат новые модели АвтоВАЗа, в числе которых кроссовер и минивэн. При этом для семейств Niva, Granta и Largus китайские моторы не предусмотрены.

Локализация двигателей JAC вместе с их поставками на завод «Москвич» обеспечит достаточные для окупаемости проекта объемы производства. Кроме того, АвтоВАЗ собирается дополнить собственные машины китайскими трансмиссиями JAC. Подобное решение позволит автопроизводителю сэкономить время на доводочных и калибровочных работах, необходимых для взаимоадаптации двигателя и трансмиссии.