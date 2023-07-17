В России появился новый седан Hyundai из Китая

В России начались продажи нового седана Hyundai Lafesta китайкой сборки, завезенного по схеме параллельного импорта. Об этом со ссылкой на появившееся на специализированной площадке предложение автодилера сообщает Autonews.ru.

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Цена модели составляет 3,499 миллиона рублей. В модельном ряду южнокорейского автопроизводителя она занимает промежуточное положение между седанами Elantra и Sonata.

Lafesta оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбированным 200-сильным двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальная скорость модели — 220 километров в час. Среди заявленных опций седана — антиблокировочная система тормозов (ABS), круиз-контроль и кондиционер.

Hyundai Lafesta выпускается в Китае с 2018 года на заводе Beijing-Hyundai. На китайском рынке стоимость Lafesta почти вдвое ниже российской — от 138,8 до 154,8 тысяч юаней (около 1,75-1,95 миллиона рублей).