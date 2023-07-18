Правительство не поддержало законопроект об условиях досрочного прекращения договора ОСАГО

Правительство не поддержало законопроект, который обязывал страховщиков при досрочном прекращении договора ОСАГО, вернуть деньги без всяких вычетов. Соответствующий проект отрицательного отзыва есть в распоряжении "РГ".

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Автовладелец может прекратить действие договора ОСАГО раньше, чем истечет его срок действия. Это может произойти потому, что он продал машину. Либо она была уничтожена во время аварии. Страховщик может лишиться лицензии. В этом случае остаток неиспользованной платы за полис возвращается тому, кто машину застраховал. Но с некоторыми вычетами.

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Дело в том, что 20% от суммы стоимости полиса - это деньги на ведение страхового дела. Еще 3% - это взносы в резерв. На случай выплаты страховки по жизни и здоровью пострадавшему в ДТП по вине незастрахованного водителя - 1%. На случай выплат за обанкроченную компанию - 2%.

Например, автовладелец расторгает договор через три месяца после его заключения. Возврат ему будет произведен, но при следующих расчетах. Допустим он заплатил 6 тысяч рублей. Вычитаем 23%, которые не возвращаются - остается 4620. Делим их на 12, а потом умножаем на 3 месяца использования. Этот результат вычитаем из 4620 и получаем 3465 рублей к возврату.

Да, формула не простая. Поэтому депутаты предложили ее упростить. А именно просто делить стоимость полиса на 12 месяцев, а потом уже складывать и вычитать периоды использования. Однако правительство такой подход не одобрило.

Как говорится в отзыве правительства, актуальные расчеты показывают, что среднее число страховых случаев, приходящихся на один договор ОСАГО, заключенный с условием временного использования автомобиля на срок менее года, выше, чем для договоров ОСАГО, заключенных на один год. Это говорит о том, что количество полисов с условием временного использования машин лицами с высоким уровнем риска выше, чем при заключении годовых полисов. Это отражается и в более высоких тарифах.

Предлагаемые законопроектом изменения приведут к сокращению объемов страховой премии по договорам ОСАГО при одновременном сохранении объемов страховых выплат по ним и к увеличению страховой премии для всех страхователей.

В правительстве также напомнили, что сейчас в Госдуме ко второму чтению готовится, устанавливающий возможность осуществления ОСАГО на период от одного месяца до одного года. Поэтому правительство не поддержало законопроект.