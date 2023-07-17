Электронные водительские права могут приравнять к физическим в России

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления правительства, который может приравнять электронные водительские права к физическим. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», – сказано в документе постановления.

Отмечается, что на сегодняшний день электронные права не освобождают водителей от необходимости иметь при себе оригинальные водительские удостоверения. При этом ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что, согласно подготовленному постановлению, водительские права можно будет предъявлять в цифровом виде с помощью приложения «Госуслуги Авто».