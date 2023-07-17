В Москве доработают проект оформления аварий на МКАДе

Страховщики пожаловались на недоработку системы оформления ДТП на МКАДе.

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Столичные водители не пользуются порядком оформления аварий на кольцевой автодороге, который работает в тестовом режиме последние несколько месяцев. За это время страховые компании получили примерно 300 видеороликов с дорожных камер, на которых можно четко рассмотреть моменты ДТП, а также определить виновников происшествий. При этом страховщики сообщили о ряде недостатков системы.

По словам представителей страховых компаний, в нынешнем варианте ЦОДД хранит видеозаписи в течение пяти дней. При этом водители обращаются за возмещением убытков позже. Средний срок обращений по европротоколу составляет от пяти до семи дней.

Несмотря на то, что по закону такие заявления обязаны рассматривать в течение пяти дней, страховые компании не отказывают автовладельцам, поскольку позднее обращение с заявлением о выплате не является основанием для отказа в возмещении ущерба.

За несколько месяцев эксперимента страховщики сумели получить видеоматериалы в 50 процентах случаев. Остальные файлы были удалены. При этом специалисты жалуются на низкое качество съемки, которое не позволяет распознать регистрационный номер и даже марку автомобиля.

В ЦОДД сообщили, что модернизируют систему, продлив срок хранения видеоматериалов до 30 дней. При этом в ведомстве заявили, что дорожные комплексы имеют высокую точность и функцию самоочищения в плохую погоду, поэтому не требуют технических доработок.