Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после теракта

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после теракта в реверсивном режиме, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«В кратчайшие сроки подготовили мост к запуску», – сообщил вице-премьер.
Как пояснил Хуснуллин, движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Перед тем, как запустить движение специалисты провели предварительную диагностику конструкций и дополнительно испытали пролет. Также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в будущем во время ремонта все освещение будет полностью восстановлено.
В понедельник утром на мосту через Керченский пролив произошел взрыв, в результате которого одно из пролетных строений автодорожной части было разрушено. Также в результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы.