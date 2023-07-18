Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили после теракта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили после теракта в реверсивном режиме, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«В кратчайшие сроки подготовили мост к запуску», – сообщил вице-премьер.

Как пояснил Хуснуллин, движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Перед тем, как запустить движение специалисты провели предварительную диагностику конструкций и дополнительно испытали пролет. Также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в будущем во время ремонта все освещение будет полностью восстановлено.