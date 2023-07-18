Появилось первое изображение кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения

Корейская компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения кроссовера Santa Fe нового поколения, который будет представлен 10 августа. Об этом сообщает autoreview.ru.

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Технических подробностей и цифр разработчики не опубликовали, однако известно, что колесная база увеличена, а передний свес сделан короче, чем у нынешней модели. У автомобиля нового поколения будет просторный салон и багажник. Сиденья второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. На передней панели установлен прямоугольный модуль с двумя экранами (по 12,3 дюйма каждый).

За управление трансмиссией отвечает отдельный селектор на рулевой колонке, а на центральном тоннеле размещены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

Автомобиль получит новый бензиновый атмосферный двигатель объемом 2.5 л. Привод — передний. Остальная информация будет обнародована во время презентации модели.