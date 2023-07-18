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Hyundai опубликовала первое изображение кроссовера Santa Fe нового поколения

Корейская компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения кроссовера Santa Fe нового поколения, который будет представлен 10 августа. Об этом сообщает autoreview.ru.

Появилось первое изображение кроссовера Hyundai Santa Fe нового поколения
© Hyundai

Технических подробностей и цифр разработчики не опубликовали, однако известно, что колесная база увеличена, а передний свес сделан короче, чем у нынешней модели. У автомобиля нового поколения будет просторный салон и багажник. Сиденья второго и третьего рядов складываются, образуя ровный пол. На передней панели установлен прямоугольный модуль с двумя экранами (по 12,3 дюйма каждый).

За управление трансмиссией отвечает отдельный селектор на рулевой колонке, а на центральном тоннеле размещены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов.

Автомобиль получит новый бензиновый атмосферный двигатель объемом 2.5 л. Привод — передний. Остальная информация будет обнародована во время презентации модели.

Ранее сообщалось, что полноприводный кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max будет стоить в России от 3,25 млн до 3,45 млн рублей без учета скидок.

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