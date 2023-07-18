Япония намерена запретить экспорт в Россию ряда автомобилей

Правительство Японии намеревается запретить поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. Эта мера войдет в пакет новых санкций против РФ из-за конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

Как говорится в публикации, новое ограничение может вступить в силу уже в начале августа. Японские власти также хотят запретить экспорт в Россию электромобилей и гибридов.

Yomiuri пишет, что в прошлом году подержанные автомобили стали главным товаром экспорта из Японии в Россию. Объем поставок этих транспортных средств в Россию занял 26% от общего показателя японского экспорта соответствующего товара. Так, в прошлом году в РФ были направлены порядка 200 тысяч подержанных автомобилей общей стоимостью около $1,8 млрд.

Издание полагает, что после введения новых ограничительных мер экспорт в РФ будет ограничен исключительно малолитражными автомобилями. Размер поставок в денежном выражении снизится примерно до $720 млн.