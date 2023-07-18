В России начали продавать новый кроссовер Changan CS75 Plus

Несколько дилеров привезли в Россию Changan CS75 Plus третьего поколения. Как выяснила "Российская газета", за новые автомобили просят от 2 950 000 до 3 350 000 рублей.

© Пресс-служба Changan

Напомним, модель обновили весной этого года. Визуально кроссовер стал похож на UNI-K и UNI-V оформлением передней части и безрамочной радиаторной решеткой. Изменения затронули и задний бампер. При этом салоне решили не трогать - внутри панель с двумя ЖК-экранами, объединенными в единый блок, и трехспицевый мультируль.

На выбор есть два бензиновых турбомотора - объемом 1,5 л (188 л.с., 300 Нм) и 2,0 л (232 л.с., 390 Нм). Оба сочетаются с восьмиступенчатым "автоматом" Aisin и только передним приводом. Есть еще и гибрид, но к нам такие машины пока не привезли.

Пресс-служба Changan

Напомним, компания Сhangan намерена расширить модельную линейку в России до 14 моделей.