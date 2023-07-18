В Совете Федерации готовят поправки, которые разрешат использование бывших в употреблении запчастей и увеличат сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Об этом рассказал «Известиям» заместитель председателя СФ Николай Журавлев.

Такие изменения вызвали опасения в отношении безопасности на дорогах, однако представители страховых компаний поддерживают их. Дело в том, что длительные поставки деталей зачастую делают невозможным выполнение ремонта в установленный законом срок. Увеличение этого срока позволит избежать злоупотреблений со стороны клиентов, которые требуют дополнительных компенсаций за ущерб. Инициативу поддерживают и в Минфине.

Однако необходимо регламентировать использование б/у запчастей и определить, какие из них можно использовать повторно, а какие нет, чтобы не ухудшить безопасность на дорогах. РСА готовит перечень компонентов, которые можно использовать повторно. Новые правила помогут снизить количество денежных компенсаций по ОСАГО и обеспечат качественную услугу от страховщиков.

Руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова отметила, что после введения санкций количество обращений клиентов к финансовому уполномоченному и в суд из-за нарушения сроков ремонта значительно выросло. По ее словам, в среднем количество таких споров увеличилось на 30%. Для минимизации рисков и скорейшего урегулирования компания предлагает потерпевшим подписать соглашение об использовании б/у деталей или денежной выплате. Однако потребители, которые хотят извлечь выгоду из ситуации, отвергают такой подход. Активизировались и автоюристы, потому что накрутка в суде штрафных санкций может достигать 70% от основного требования.

Тенденцию подтвердили и в «Росгосстрахе». Там добавили: намеренно затягивать сроки ремонта организациям невыгодно, потому что это снижает лояльность клиентов и удовлетворенность услугой. В предыдущие годы рынок шел по пути сокращения времени урегулирования убытков, где это возможно. Использование б/у запчастей в нынешних условиях также будет в интересах клиентов. Большая часть самостоятельных ремонтов производится именно такими деталями.