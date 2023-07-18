Tesla в два раза увеличит площадь своего завода в Германии

Компания Tesla готовится к двукратному увеличению площади своего завода под Берлином для выхода на производство одного миллиона электромобилей в год. Так, завод станет крупнейшим автомобилестроительным предприятием в ФРГ, сообщает The Wall Street Journal, передает 3DNews.

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Производитель электрокаров недавно направил соответствующие документы местным властям для их рассмотрения. Он отправил запрос на расширение завода в Бранденбурге для производства большего числа автомобилей и аккумуляторных батарей.

Автопроизводителю уже предварительно одобрили некоторые изменения. Полное одобрение компания получит после экологической оценки проекта.

Компания отмечает, что за счет расширения предприятия число рабочих мест на заводе существенно увеличится. В настоящее время на заводе Tesla в Германии работают чуть более 10 тыс. человек. Благодаря расширению фабрики количество рабочих мест возрастет до 22,5 тыс.