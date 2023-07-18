Subaru анонсировала новую версию купе BRZ

Нынешнему BRZ меньше трех лет, но Subaru уже хочет украсить купе, подготовив новую версию. Неясно, будет ли это специальное издание, дополнительный пакет или постоянный член модельного ряда, но на Subiefest California будет представлена «более острая и целенаправленная» модель. Единственный тизер показывает, что надпись «BRZ», выгравированная на фарах, теперь красная, что добавляет по крайней мере пять лошадиных сил для каждой фары.

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Если говорить более серьезно, то воскресная презентация состоится примерно через месяц после того, как Toyota представила родственной модели BRZ несколько заметных обновлений для модели 2024 года. GR86 получил пакет Performance Pack с модернизированными тормозами Brembo с красными четырехпоршневыми передними суппортами и двухпоршневыми задними суппортами. Они охватывают роторы размером 12,8 x 1,3 дюйма спереди и 12,4 x 0,79 дюйма сзади. Этот комплект также добавляет амортизаторы Sachs, заполненные азотом высокого давления и маслом.

Слухи из Японии утверждают, что Toyobaru получит гибридную мощность для своей следующей итерации, объединив трехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель. Воспринимайте эти детали с большой долей скептицизма, но Mag-X сообщает, что автомобили будут использовать двигатель, установленный в GR Corolla и ездить на другой заднеприводной платформе, которую разрабатывает Toyota. В отчете от 2022 года, опубликованном Best Car Web, также говорится о гибридной трансмиссии. Планируется. Однако мы должны подчеркнуть, что ничего не является официальным.