Hyundai Creta получит электрическую версию

В Индии сфотографировали салон прототипа электрической версии Hyundai Creta. В продаже автомобиль может появиться только в 2025 году.

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В салоне авто, фотографию которого опубликовал сайт Motorbeam, есть ряд элементов, указывающих на то, что это - прототип Creta EV. Во-первых, полностью цифровая приборная панель, которая не устанавливается ни на одну продающуюся в Индии модель Hyundai. Во-вторых, центральный тоннель, на котором нет селектора трансмиссии, он, как и на электрическом Ioniq 5, размещён на рулевой колонке.

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Что касается дизайна прототипа, то это текущая версия кроссовера. Однако электрическая версия "Креты" будет иметь дизайн обновлённой модели, которая появится в начале 2024 года.