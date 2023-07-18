В Совфеде предложили регламентировать установку зарядных станций для электромобилей

Минэнерго России предложили внести изменения в действующие ведомственные нормативы и установить предельную стоимость присоединения электрозарядок на придомовых парковках. С таким предложением первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов обратился в письме к главе Минэнерго Николаю Шульгинову, пишет «Парламентская газета».

Сейчас из-за того, что процесс обустройства дворовых парковок зарядными станциями до конца не регламентирован, управляющие компании могут завышать тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям, которые утверждены в регионах, в 10-20 раз. Абрамов в своем обращении подчеркнул, что «подобная практика со стороны управляющих компаний создает искусственные ограничения по использованию электротранспорта и служит препятствием для его развития». К тому же такая инициатива положительно отразится не только на владельцах электромобилей, но и на государстве, считает он.

«Заряжать такой автомобиль предпочтительно ночью, когда тариф дешевле. В это время суток электричество не востребовано, жизнь стихает, а между тем атомные и ГРЭС продолжают вырабатывать энергию, которую нужно потреблять. Поэтому постройка на придомовых парковках зарядных станций — это, в принципе, дело, выгодное для экономики», — отметил сенатор.

Абрамов предложил обеспечить условия, при которых цена не превышала бы обоснованную стоимость технологического подключения к электросетям в соответствующих регионах. Если к такому предложению в ведомстве прислушаются, он выразил намерение разработать и необходимый законопроект.