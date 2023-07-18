Tesla активировала новую функцию в своих электрокарах

Американская автомобильная компания Tesla представила новую функцию под названием «Зарядка от солнечной энергии». Как пишет SPEEDME.RU, с помощью нее можно превратить энергию Солнца в энергию аккумуляторной батареи.

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Для того, чтобы эта функция заработала, в машине должна быть установлена версия программного обеспечения 2023.26 или выше.