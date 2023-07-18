Tesla активировала новую функцию в своих электрокарах

Электрокары Tesla можно заряжать от солнца
Американская автомобильная компания Tesla представила новую функцию под названием «Зарядка от солнечной энергии». Как пишет SPEEDME.RU, с помощью нее можно превратить энергию Солнца в энергию аккумуляторной батареи.
Для того, чтобы эта функция заработала, в машине должна быть установлена версия программного обеспечения 2023.26 или выше.
Во-вторых, новая функция может работать только с Tesla Powerwall с версией ПО 23.12.10 или выше. Кроме того, для настройки новой зарядки от Солнца необходимо приложение Tesla (версия 4.22.5).