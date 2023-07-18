Фургон Sollers Atlant получил новую версию

Компания Sollers представила специальную версию Sollers Atlant с изотермической изоляцией грузового отсека и холодильной установкой. Автомобиль для перевозки замороженной продукции построен на основе цельнометаллического фургона.

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Боковая и задние двери грузового отсека получили заполненные полиуретановой пеной накладки из АБС-пластика, а проемы герметизированы вторым контуром уплотнения. По периметру грузового отсека проложены полосы грязезащиты, а на стенах размещены рейки для крепления грузов. Конденсаторный блок рефрижераторной установки гармонично интегрирован в надкабинное пространство. В зависимости от варианта минимальная температура заморозки составляет до - 20ºС.

Автомобиль построен на основе фургона Sollers Atlant с длинной колесной базой и дизельным двигателем объемом 2,7 л и мощностью 150 л.с. Изотермический модуль из сендвич-панелей специально разработан для Sollers Atlant в формате 3D-моделирования, имеет максимальный объем и высокую герметичность. Боковины и крыша грузового отсека обшиты стеклопластиком, пол усилен фанерным листом толщиной 9 мм и дополнительно изолирован сендвич-панелью - на выбор предлагается покрытие стеклопластиком либо рифленым алюминиевым листом.

Sollers Atlant - многофункциональный автомобиль, широкий модельный ряд которого имеет неограниченные возможности для переоборудования.

Сборочное производство Atlant стартовало в конце ноября на собственном заводе компании "Соллерс" в ОЭЗ "Алабуга".