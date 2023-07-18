Бывший главный дизайнер АвтоВАЗа нашёл новую работу

Француз Жан-Филипп Салар, недолгое время занимавший пост вице-президента АвтоВАЗа по дизайну, перешёл на работу в компанию Mobilize.

Жан-Филип Салар возглавил тольяттинских дизайнеров в январе 2021 года, но уже в июне 2022 года покинул компанию — после развода АвтоВАЗа и «Рено». Сразу после этого дизайнер вернулся в компанию Dacia, в которой работал до приезда в Россию. А в 2023 году Салар стал директором по дизайну марки Mobilize.

Электромобиль Mobilize Limo

Что такое Mobilize? Это подразделение компании Renault, занимающееся выпуском автомобилей для сервисов каршеринга и проката. Сейчас компания, созданная в 2021 году, делает только одну модель — электрический седан среднего класса Mobilize Limo. В планах — запуск ещё нескольких машин, за дизайн которых и будет отвечать Жан-Филип Салар.

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