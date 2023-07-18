Составлен топ из 10 самых надежных кроссоверов
Британские журналисты составили список десяти самых надежных кроссоверов, которые популярны не только в Великобритании, но и в России. Как сообщает «Тарантас-Ньюс», за основу они взяли ежегодный опрос под названием Driver Power. В нем респонденты рассказывают, насколько они удовлетворены качеством сборки машины и отсутствием неисправностей в рамках повседневного использования.
Первое место занял Subaru Outback — его положительно ценили 98,6% опрошенных. Вторую строчку занял Ford EcoSport (98,27%), третью — Mazda CX-5 (97,75%). Четвертое и пятое место занимают сразу две модели Lexus — NX (97,2%) и RX (96,78%).
Следом идут Hyundai Kona (96,75%), Lexus UX (96,6%), Skoda Kodiaq (96,46%), Volkswagen T-Roc (96,08%). Замыкает десятку Toyota RAV4 (95,99%).
Отметим, что в десятке лучших оказались сразу шесть представителей японского автопрома — каждый из которых до сих пор доступен в России, хоть и по параллельному импорту. Остальные места заняли модели из США, Южной Кореи, Чехии и Германии, которые тоже без особого труда можно найти на российском авторынке.