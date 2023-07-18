Составлен топ из 10 самых надежных кроссоверов

Британские журналисты составили список десяти самых надежных кроссоверов, которые популярны не только в Великобритании, но и в России. Как сообщает «Тарантас-Ньюс», за основу они взяли ежегодный опрос под названием Driver Power. В нем респонденты рассказывают, насколько они удовлетворены качеством сборки машины и отсутствием неисправностей в рамках повседневного использования.

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Первое место занял Subaru Outback — его положительно ценили 98,6% опрошенных. Вторую строчку занял Ford EcoSport (98,27%), третью — Mazda CX-5 (97,75%). Четвертое и пятое место занимают сразу две модели Lexus — NX (97,2%) и RX (96,78%).