Chevrolet показала третью генерацию трехрядного кроссовера Traverse

Компания Chevrolet показала Traverse нового поколения.

© Motor.ru / Chevrolet Traverse RS and Z71

Полноразмерный кроссовер с тремя рядами дебютировал в 2008 году в Чикаго, а в 2017-м на конвейер встала его новая версия, пережившая рестайлинг тремя годами позже. Теперь же Traverse перешел в третье поколение. Внешне новинка в целом похожа на предшественника, но получила несколько заметных отличий. Среди ключевых новшеств — 2,5-литровый мотор с турбонаддувом и версия Z71, увеличивающая потенциал Traverse за пределами асфальта.

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Со сменой поколения Chevrolet Traverse получил более узкую диодную оптику и секции противотуманных фар с уменьшенными «скобами». Решетка радиатора лишилась толстой рамки, а горизонтальные ламели сменила на сетку. Изменились оформление боковых стекол и выштамповки на дверях, фонари усложнившейся формы теперь заходят далеко на задние крылья. Четыре патрубка по бокам заднего бампера стандартны, как и приветственное освещение при подходе хозяев к автомобилю.

Traverse 2024 года будет доступен в исполнениях LS, LT, RS и новой Z71. Последнюю Chevrolet посвятил искателям приключений: в ней у кроссовера более широкая колея и увеличенный на 2,5 сантиметра клиренс, внедорожные шины и особые 18-дюймовые колесные диски. Также такому Traverse положены амортизаторы с гидравлическим управлением в подвеске, внедорожный режим езды Terrain Mode с помощником при спуске с холма и бампер с алюминиевой защитой и красными буксировочными крюками.

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Дорогая комплектация RS доступна с затемненной отделкой, особыми значками и 22-дюймовыми глянцевыми колесами. Внутри — уплощенное снизу трехспицевое рулевое колесо, подголовники с красными акцентами. Сиденья второго ряда (здесь, как и в Z71, это два «капитанских» кресла) складываются нажатием кнопки для облегчения доступа в заднюю часть салона.

В целом фокус в новом Traverse направлен на безопасность и комфорт. Фирменный комплекс Chevy Safety Assist с технологией адаптивного дальнего света и распознаванием пешеходов есть по умолчанию, как и обновленная Buckle to Drive, которая «убедительно напоминает» водителю и переднему пассажиру пристегнуться. Также в арсенале — адаптивный круиз-контроль, HD-камеры и полуавтопилот Super Cruise, позволяющий на трассе убирать руки с руля.

На передней панели установлены 11-дюймовая приборка и 17,7-дюймовый экран мультимедийной системы — на 75 процентов больше прежнего. Есть шесть USB-входов, отсек для беспроводной зарядки и точка доступа Wi-Fi.

Что касается «техники», то Traverse 2024 года предложат с более компактным мотором — 2,5-литровой «четверкой» с турбонаддувом вместо 3,6-литрового V6. Она развивает 315 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента. Пару ей составляет восьмидиапазонный автомат, привод у кроссовера по умолчанию полный.